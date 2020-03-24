Уничтожить: неожиданное решение после приезда Путина к зараженным коронавирусом

Приезд Владимира Путина стал для работников клиники
неожиданной. Поговаривают, что глава государства лично принял решение
отправиться в Коммунарку. Встретили президента радушно: многочисленные селфи,
слова благодарности, пожелания здоровья.
Без нюансов визит Путина не обошелся. Ситуация с коронавирусом сложная, поэтому к здоровью первого лица относятся в эти дни с еще большим вниманием.
Любопытный диалог состоялся у представителя Кремля Дмитрия Пескова с сотрудниками больницы. Снимать президента на смартфон можно, но просьба – уничтожить после этого гаджет, обратился пресс-секретарь главы государства к персоналу.
Речь шла о том, чтобы запечатлеть Путина, который одевался в желтый защитный костюм. "По Телеграму отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете", - сказал Песков. Ролик опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Просьба уничтожить гаджет связана с тем, что у пресс-службы не было времени на дезинфекцию, пояснил представитель Кремля. Нельзя подвергать президента риску, добавил он.
Напомним, что в мире выявлено более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. Последние дни по темпам распространения COVID-19 на первое место вышли Соединенные Штаты. В тройке лидеров также Италия и Испания.
Пока в Европе и Северной Америке бушует пандемия, Китай готовится объявить о победе над коронавирусом. 25 марта власти отменяют ограничения на передвижение в провинции Хубэй, а с 8 апреля снимается карантин с города Ухань – очага заражения. Ограничительные меры были введены два месяца назад на фоне распространения СOVID-19.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Куда бы вы сейчас поехали?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Длинные волосы в 50
Как коронавирус на вас повлиял?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
Сексу хана?
Не могу забеременеть