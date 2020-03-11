Ужасы коронавируса: мужчину и его семью на сутки заперли с трупом

Известный актер рассказал шокирующую историю. Он больше суток просидел в квартире с умершей от коронавируса сестрой.

В Сети появилась публикация известного в Италии актера. Он рассказал, что более 24 часов был заперт в квартире с трупом сестры. Вместе с ним находились еще как минимум шесть родственников. В произошедшем он обвинил местные власти.

Выяснилось, что 47-летняя старшая сестра известного по ситкомам актера из Неаполя слегла с симптомами ОРВИ. Родные решили вызвать домой медиков, но они не стали приезжать. У женщины была эпилепсия. Медики заключили, что спасти ее было невозможно.

Но больной становилось хуже, она не могла нормально дышать. Брат старался помочь ей. Он делал искусственное дыхание, массаж сердца... Все это не привело к положительному результату, женщина скончалась.

Врачи приехали зафиксировать смерть и провести необходимые исследования. Однако тело сестры они по каким-то причинам забирать не стали. Позже раздался звонок из больницы. Сотрудник им рассказал об истинной причине смерти. Оказалось, женщина заразилась коронавирусом.

Как только об этой истории узнали сотни тысяч человек, специалисты приехали забрать труп из дома. Не ясно, какая судьба ждет родственников умершей, которые находились рядом с ней.