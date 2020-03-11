Олимпийские игры 2020 года хотят перенести на несколько лет из-за коронавируса

Проведение Олимпийских игр в Токио летом текущего года под угрозой срыва. Виной тому эпидемия коронавируса COVID-2019, сообщает телеканал "360".
Представители организационного комитета сообщили, что Игры могут перенести на год или два, чтобы их срок не совпадал с датами проведения других спортивных мероприятий. Из-за вируса эстафета олимпийского огня и традиционная церемония зажжения чаши в японской столице пройдут без репортеров и зрителей.
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