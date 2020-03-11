Мутирует с большой скоростью: выявлена новая опасность коронавируса

Заболевание может переходить из активной фазы
в хроническую, считают исследователи. Такое предположение российские ученые
сделали, изучив повторные случаи заражения COVID-19 в Китае.
По мнению специалистов, иммунная система человека за несколько месяцев не смогла приспособиться к коронавирусу, чтобы эффективно ему противодействовать. Ученые считают, что COVID-19 стремительно мутирует, поэтому организм не успевает вырабатывать антитела. Итог – повторное заражение.
В то же время китайские специалисты дали человечеству надежду: они полагают, что распространение эпидемии пойдет на спад с началом весны. COVID-19, по их мнению, чувствителен к высоким температурам.
Впрочем, для Поднебесной пик эпидемии остался позади. В последние дни там ежедневно фиксируются несколько десятков случаев заражения коронавирусом, и все в провинции Хубэй. Китайские СМИ бодро рапортуют, что победа близка. Улучшается ситуация и в Южной Корее. Со второго места по числу заразившихся COVID-19 страна опустилась на четвертое.
Постепенно очаг эпидемии смещается в Иран и Италию – ежедневно там фиксируются сотни случаев заболевания коронавирусом. Отменены все крупные мероприятия, международные авиакомпании объявляют о сокращении количества рейсов в эти страны.
На 11 марта по всему миру выявлено около 117 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли более 4,2 тысячи человек, выздоровели почти 66 тысяч.
В России коронавирус пока удается контролировать. В Москве принимаются серьезные меры для борьбы с эпидемией. Отменены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч, в аэропортах у прибывших проверяют температуру, особые меры безопасности введены в учебных заведениях.
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