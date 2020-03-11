Более 30 погибших: коронавирус начал убивать американцев

Эпидемия коронавируса COVID-2019 успешно перебралась через Атлантику и достигла Соединенных Штатов. СМИ сообщают, что там уже заразились порядка тысячи человек, передает телеканал "360".
По предварительным сведениям, вирус зафиксирован в 37 штатах. Американские масс-медиа не сходятся в данных о числе инфицированных, но не приводят цифру менее 975. При этом число скончавшихся известно точно: жертвами эпидемии стал 31 житель страны.
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