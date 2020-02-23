Число заболевших коронавирусом стремительно возросло

В Италии резко увеличилось число заболевших коронавирусом. За последние два дня в больницы доставили 76 человек. 18 из них находятся в реанимации.
Итальянские власти отменили все спортивные события в этих регионах, включая матчи национального чемпионата, передает телеграм-канал "Говорит Москва". Кроме того, введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж.
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