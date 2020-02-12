Ученые выяснили лечебные свойства спаржи

Как пишет "Царьград", в калифорнийском медицинском институте открытий "Санфорд Бернхэм Пребис" провели исследования на мышах, в результате которого выяснилось, что употребление пребиотиков, содержащихся в спарже, укрепляет иммунную систему.
Грызунам, болеющим меланомой, ученые давали воду с высоким содержанием данного компонента. Такая процедура способствовала к разнообразию популяции кишечных бактерий, а это дает иммунитету дополнительную энергию. Отсюда следует, что продукт может бороться с раком.
Специалисты отмечают, что смелое заявление о свойствах этих пребиотиках можно будет делать только после того, как пройдут опыты на людях.
Для тех, кому не по вкусу спаржа, существует ряд альтернативных продуктов, содержащих лечебные компоненты. Вместо нее можно употреблять бананы или чеснок.
Следует запомнить разницу между пребиотиками и пробиотиками. Полезные свойства последних также известны, но содержатся в ферметированных продуктах – кефире и йогурте.
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