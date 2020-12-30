Пациент из Швейцарии скончался после вакцины от Pfizer

В доме престарелых в Швейцарии после прививки вакцины от коронавируса Pfizer скончался 91-летний житель кантона Люцерн, передает "Царьград". Сообщается, что он страдал от нескольких серьезных заболеваний, а прямой связи между его смертью и уколом препарата нет.
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