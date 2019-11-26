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Здоровье

Медики дали ценные советы любителям мандаринов

Фото: pixabay.com
Врачи дали ценные советы любителям мандаринов. Оказывается, бесконтрольное употребление этих цитрусовых может привести к серьезным последствиям.
прочитано 496 раз

Мандарины обладают рядом полезных свойств: они способны насытить организм витаминами, вывести токсины и повысить иммунитет. А яркий оранжевый цвет и вкусная мякоть поднимают настроение. Тем не менее злоупотреблять ими не стоит.

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Как сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на РИА Новости, эти цитрусовые можно есть ежедневно, однако в ограниченном количестве. Медики уточнили, что в день довольно четырех фруктов. Лакомиться ими лучше до пяти часов вечера и не на голодный желудок, уточняет URA.ru.

Врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева отметила, что традиция ставить вазу с мандаринами на новогодний стол хороша в отсутствие противопоказаний. В мандаринах полезны даже корки, в которых много антиоксидантов и белых волокон, содержащих флавоноид нобилетин. Последний считается мощным противовоспалительным средством.

Однако все хорошо в меру. Издание VSE42.ru напоминает: поскольку в этих плодах много клетчатки, переедание может аукнуться аллергией, вздутием живота и обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Автор: 26 ноября 2019, 11:24

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