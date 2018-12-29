Сколько мандаринов можно съесть на Новый год

Диетологи назвали суточную дозу любимого новогоднего фрукта. Они утверждают, что в день человек может съесть 250 граммов мандарина.

Специалист Александр Кущ рекомендует россиянам съесть 4-5 мандаринов в новогоднюю ночь. Относиться к этому продукту следует осторожно, потому что в нем содержится большое количество фруктозы, чрезмерное употребление которой может привести к появлению лишнего веса.

"Просто надо понимать, что все цитрусовые – это достаточно сладкие продукты, в них много фруктозы. А фруктоза – это очень коварный сахар, который увеличивает риск метаболического ожирения по висцеральному типу", – пояснил он.

Ранее эксперты Росстата выяснили, сколько россияне могут потратить на новогодний банкет. Праздник окажется самым дорогим для жителей Чукотского округа. Они потратят около девяти тысяч рублей на горячие блюда, закуски, салаты и напитки. Что касается москвичей, их запросы будут чуть ниже – праздничный банкет обойдется им в восемь тысяч рублей. В среднем россияне могут отдать шесть с половиной тысяч рублей перед Новым годом.