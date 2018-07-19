Как напиться и остаться в живых

Ученые поставили под сомнение постулат о пользе малых доз алкоголя. Последние исследования убеждают их в том, что выпивка смертельно опасна в любых количествах.

В самое масштабное за всю историю исследование были вовлечены более 600 тысяч человек. Ученые проанализировали их данные и выяснили: даже 50 граммов спирта в неделю вредны для организма.

От количества выпитого вероятность летального исхода все же зависит. Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне – меньше 100 миллилитров в неделю. В целом все участники исследования, которые употребляли алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни – от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто употреблял более 350 миллилитров чистого спирта в неделю.

Близко к последней группе повышенного риска стоит "среднепьющий" россиянин. По данным статистики, в 2017 году он выпивал десять литров чистого спирта в год. Это среднедушевой показатель, который включает всех жителей страны – мужчин и женщин. Чтобы получить реальную картину, этот показатель нужно умножить в полтора-два раза. В пересчете на еженедельное потребление получится около 330 миллилитров спирта в неделю – это более полутора бутылок водки, или три с лишним бутылки вина, или 13 банок пива.

Специалисты признают, что вероятность инфаркта действительно несколько снижается по мере роста дозы регулярно потребляемого алкоголя. В то же время растет вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом, передает "Би-би-си".