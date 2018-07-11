Шнуров внезапно заговорил о трезвости

Сергей Шнуров изменил свои взгляды на мир. Известный ранее пропагандой не совсем здорового образа жизни лидер группы "Ленинград" неожиданно решил, что "бухло – это зло".

Пост музыканта в соцсети возник под влиянием бурного обсуждения россиянами пенсионной реформы. Шнуров пояснил подписчикам, что молодежь опасается не дожить до пенсии, так как злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

"В ленте периодически мелькают чьи-то опасения не дожить до пенсии. Особенно от молодежи, которой, как известно, лишь бы побомбить. Так вот, есть ощущение, что миллионы действительно до нее не доживут – но не потому, что ***** (слишком много) работают, а потому, что погибнут от наркоты и бухла", – написал Шнуров в Twitter.

По мнению певца, молодежи следует полагаться на себя, а не на "доброго дядю из Госдумы". А вместо того, чтобы "орать про повышение пенсионного возраста", следует озаботиться своим здоровьем, заявил музыкант.

Своих подписчиков Сергей Шнуров удивил разительной переменой в настроении. Он известен своими композициями "В Питере – пить" и "Алкоголик". Помнят фанаты и знаменитые строки из песни Шнурова "Мне бы в небо": "Я лично бухаю, а кто-то колется".



Кроме того, в прошлом месяце Шнуров произвел на свет стихотворение, посвященное пенсионному возрасту: поэт утверждал, что его "не достичь, как горизонта". Тогда было объявлено о повышении возраста выхода на заслуженный отдых – до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, напоминает Lenta.ru.

Надо сказать, что мнение Шнурова совпало с мнением телеведущего Дмитрия Киселева. Высказываясь на тему повышения пенсионного возраста в своей программе "Вести недели", он заявил: российские мужчины сами виноваты, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.

По словам Киселева, представители сильного пола курят, пьют и употребляют наркотики. Еще они дерутся до смерти, попадают в ДТП, пренебрегают техникой безопасности и совершают самоубийства. Так что ничего удивительного в том, что большинство не дотягивает до пенсии, нет, уверен Киселев.