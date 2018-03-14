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Секс-инструктор поделилась оригинальным способом борьбы с прыщами

Анджела Нвосу. Фото: facebook.com/angela.nwosu
Интим-блогер пропагандирует экстравагантный способ избавления от акне. Она предлагает втирать в пораженные места сперму.
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Блогерша Анджела Нвосу советует дамам после орального секса собирать семя партнера и намазывать эякулятом лицо. Личный опыт Нвосу говорит о том, что прыщи после такой процедуры быстро исчезают.

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На блог нигерийки подписаны более 50 тысяч человек. Девушка делится секретами успешной половой жизни. Например, недавно она советовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища, пишет издание Life.ru.

Добавим, что французские косметические компании давно прибегают к добавлению в продукцию эякулята. Правда, используется сперма китов и быков. Женские кремы на ее основе обладают регенерирующим, отшелушивающим и отбеливающим свойствами. В ней содержится много гормонов, ферментов, белков, активных веществ.

Стоимость подобной косметики значительно выше обычной. Прежде чем оказаться в продукции, сперма животных проходит тщательную проверку и обработку, чтобы исключить факт заражения какой-нибудь болезнью.

Безопасными считаются кремы, в которых содержится не более 5% семени. Причем пользоваться подобной косметикой не рекомендуется дольше года – нужно делать перерыв. Даже беременным и кормящим дамам не противопоказана данная продукция. Но есть возрастной ценз: нельзя использовать крем со спермой барышням до 35 лет, чтобы не истощить верхний слой кожи. Это приведет к преждевременному старению.

Автор: Руслана Алексеева14 марта 2018, 09:57

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