Оральный секс грозит раком

Медики напоминают о том, что такой вид половых отношений крайне опасен для представительниц прекрасного пола. При интимном контакте в организм попадает вирус папилломы человека (ВПЧ).

По словам директора ВЦИОМ Елены Михайловой, представления об этом страшном заболевании, порождающем рак, у россиян очень скудны. Она отметила, что о ВПЧ слышали лишь 44% опрошенных.

Попадая в организм человека через половой акт, ВПЧ может вызвать рак шейки матки, передает "Утро.ру". Профилактикой такого страшного заболевания считается контрацепция или наличие постоянного полового партнера, а самый эффективный метод – вакцина.

Однако, даже несмотря на все меры предосторожности, носителем вируса является почти каждый второй. "В Великобритании были проведены исследования среди девушек 15-19 лет, впервые начинавших половую жизнь. За ними наблюдали три года, все это время у них был один половой партнер. Из них 46%, то есть половина, оказались зараженными ВПЧ", – говорит главный детский специалист по профилактической медицине, академик РАН, Лейла Намазова-Баранова.

По данным специалистов, в России каждый год от рака шейки матки умирает более тысячи женщин в возрасте 16-30 лет. Несмотря на неутешительную статистику, в нашей стране наблюдается снижение инфицированных. Это связано с информируемостью населения. При этом медики напомнили, что лекарств от ВПЧ на данный момент нет.

Ранее ученые из США выяснили, что у мужчин, имеющих оральный секс с несколькими партнершами, значительно повышается риск развития рака головы и шеи. По мнению американских специалистов, к 2020 году эти онкологические заболевания догонят по распространенности рак шейки матки.

Как писали Dni.Ru, что научные сотрудники из мадридского университета провели обширное исследование на эту тему. По его результатам они выяснили, что слишком часто заниматься этим видом секса вредно для здоровья. В этом случае у партнеров может возникнуть герпес, гонорея и даже сифилис.