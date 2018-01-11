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Здоровье

Отсутствие секса убивает здоровье

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Британские ученые пришли к выводу, что половое воздержание наносит большой вред организму человека. Специалисты заявили, что регулярность секса – залог успеха для нормального функционирования всех систем нашего тела.
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В первую очередь, по данным исследователей, от отсутствия интимных отношений страдает иммунитет. Кроме того, возникает гормональный дисбаланс и перестает вырабатываться так называемый гормон счастья.

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 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

Примечательно, что для женщины сексуальная близость важна прежде всего в психологическом плане. При регулярном сексе у представительниц слабого пола возникает куда большая уверенность в себе, нежели у тех дам, обделенных интимом.

У мужчин же все обстоит иначе. Отсутствие половых отношений грозит серьезными проблемами с эрекцией и непроизвольным семяизвержением.

Также выяснилось, что женщины, в отличие от представителей сильного пола, являются более выносливыми в сексуальном плане. Дамы могут жить, не удовлетворяя интимные потребности, без ущерба собственному организму куда более продолжительное время.

Ранее американские ученые заявили, что из-за долгого воздержания могут возникнуть проблемы с памятью. Дело в том, что во время секса повышается активность гиппокампа, а именно этот отдел головного мозга отвечает за долгосрочную память и образование новых нейронных связей. 

Автор: Людмила Фоканова11 января 2018, 09:05

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