"Правило трех восьмерок" спасет от депрессии

Главный внештатный специалист Минздрава России по психиатрии, директор Государственного научного института судебной и социальной психиатрии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал о том, как предотвратить развитие депрессии. По словам специалиста, для этого нужно соблюдать всего лишь три нехитрых правила.

По словам медика, в случае, если у человека депрессия, то его плохое настроение может быть не связано с реальными внешними причинами. Кекелидзе отмечает, что можно выделить три главных признака эмоционального расстройства.

Во-первых, это сниженное настроение, во-вторых, двигательная заторможенность, а в-третьих – психическая заторможенность (человеку тяжелее думать, сложнее подбирать слова и так далее), передает ТАСС. При этом, медик подчеркивает, что россияне часто боятся обращаться к врачам за помощью.

Многих людей пугает то, что их могут поставить на учет у психиатра или назвать душевнобольным. Однако психиатр подчеркивает, что в основном, ставят на учет тех пациентов, которые могут быть опасны для себя или окружающих.

Кекелидзе подчеркивает, что если уж депрессия наступила, лечить ее надо у специалиста, так как сам человек будет просто не в силах справиться с недугом. Как подчеркивает медик, существует простой способ не доводить свое эмоциональное состояние до болезни.

Так, существует простое "правило трех восьмерок": восемь часов в сутки – на сон, восемь – на работу, восемь – на отдых. Соблюдая такой режим, человек будет менее подвержен эмоциональным расстройствам.

Некоторые люди спят по пять часов и убеждены, что им этого хватает. На самом деле, в мозгу в это время включаются другие режимы работы, которые в конце концов могут привести к депрессивным состояниям", – подчеркнул Кекелидзе.