Почему женщины впадают в депрессию

Медики установили главную причину возникновения депрессии у женщин. По их мнению, эта проблема появляется из-за насилия в семье.

Главный научный сотрудник исследовательского центра при Минздраве России Маргарита Качаева заявила, что зачастую "женщина становится жертвой плохого поведения мужа, избиений, издевательств". Это приводит к тому, что женщина впадает в хроническую депрессию.

Психиатр также отметила, что иногда женщины скрывают от других факт домашнего насилия. Более того, представительницы слабого пола порой и сами не понимают, что они впали в депрессию, передает РИА Новости.

"У женщин часто депрессии протекают под маской соматических расстройств", – заявила Маргарита Качаева. "Такие скрытые депрессии очень опасны, они часто являются причиной суицидальных действий", – подчеркнула психиатр.

Также специалисты обсудили юридическую базу, применяемую в отношении домашнего насилия. В частности, руководитель отдела экологических и социальных проблем психического здоровья исследовательского центра при Минздраве России Борис Положий считает законопроект о декриминализации домашнего насилия бессмысленным.

Депрессия не признак слабости, это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго. — Мудрый Твиттер (@iMudrosti) 5 апреля 2017 г.

Добавим, согласно данным Минздрава, к 2020 году депрессия займет второе место в мире среди причин нетрудоспособности. "Этот прогноз был сделан давно, и это, к сожалению, подтверждается", – заявил главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. В России от депрессии страдают около восьми миллионов человек.