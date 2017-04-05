Найдено простое средство от старения

Ученые из Института науки и технологий в городе Тэгу (Корея) нашли простой способ обратить старение вспять. Специалисты обнаружили вещество, способное это сделать.

Одна из причин клеточного старения – деградация лизосом. В этих органоидах происходит расщепление ДНК и белков, что позволяет клетке избавляться от поврежденных компонентов, например, дефектных митохондрий.

Если клетка не освобождается от "плохих" составляющих, они накапливаются. А это, в свою очередь, приводит к нарушению метаболизма. Белок АТМ присоединяет фосфорную группу к ферменту, называемому вакуолярной АТФ-азой, в результате чего снижается активность лизосом, сообщает Lenta.ru.

Группа ученых провела эксперименты на клеточном уровне. В результате удалось выяснить, что соединение KU-60019 блокирует АТМ, снижает уровень фосфорилирования и восстанавливает функции стареющих клеток.

Теперь специалисты намерены проверить эффективность соединения на животных. Они планируют определить ожидаемую продолжительность жизни для людей, которые, возможно, будут принимать данный препарат.

Напомним, международная группа ученых выяснила, к чему может привести прием антибиотиков в детстве. Специалисты из Канады, Бельгии и Израиля описали самые распространенные последствия использования этих препаратов.

Как писали Dni.Ru, эти лекарственные средства негативно влияют на кишечную микрофлору и иммунитет. Они повышают агрессивность, параллельно снижая социальную активность. Такое заключение было сделано по итогам эксперимента на мышах.