Развенчаны самые популярные мифы о витаминах

Эксперты прокомментировали наиболее устойчивые народные убеждения относительно витаминов. В частности, они рассказали, какие вещества полезнее для организма – натуральные или синтетические.

Природные лучшие "готовых"?

Натуральные и синтетические витамины по своей химической структуре и активности в целом одинаковы. При этом иногда "готовые" усваиваются даже лучше.

В натуральных продуктах витамины часто находятся в связанной форме, и в таком виде организм не может использовать их по назначению. "Вопрос, как всегда, в порядочности производителя", – цитирует фармацевта Наталью Масальскую сайт "Комсомольская правда".

Специалист заявила, что если витамины соответствуют стандартам качества и если у человека нет частных противопоказаний, то синтетические вещества принесут организму не меньшую, чем натуральные, пользу. По словам Масальской, добавки подделывают, как и популярные лекарства, и нужно быть внимательными при покупке, чтобы не было проблем со здоровьем.

Может ли организм "запасти" витамины?

Согласно исследованиям НИИ питания РАМН, получать витамины человек может только извне – с пищей или в составе препаратов, поскольку в организме сами они практически не синтезируются. Расходуются эти вещества тоже очень быстро.

Особенно это касается водорастворимых витаминов – С, Р, В1, В2, В6, РР, В12, фолиевой и пантотеновой кислот. Потому пополнять полезные "запасы" нужно постоянно. К тому же при хранении содержание полезных веществ в продуктах уменьшается. Так что специалисты советуют принимать в сезон авитаминоза еще и поливитамины.



Чем больше, тем лучше?

Однако "передозировка" витаминами может нарушить обменные процессы в организме. Прежде всего необходимо пройти медицинское обследование, выяснив, каких именно веществ не хватает.

В частности, переизбыток витамина А у беременной женщины может вызвать нарушения в развитии будущего малыша. К тому же повышенное содержание этого вещества в организме чревато нарушениями в работе печени, головными болями с тошнотой и рвотой, болями в суставах.

"Не приобретайте без консультации с врачом или фармацевтом витаминные комплексы с высоким содержанием йода, кальция", – говорит врач-иммунолог Елена Миловидова. Она пояснила, что и "обычные" комплексы не стоит пить постоянно – курс рассчитан примерно на два месяца, их следует повторять два-три раза в год.