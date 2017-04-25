Развенчаны самые популярные мифы о витаминах
Природные лучшие "готовых"?
Натуральные и синтетические витамины по своей химической структуре и активности в целом одинаковы. При этом иногда "готовые" усваиваются даже лучше.
В натуральных продуктах витамины часто находятся в связанной форме, и в таком виде организм не может использовать их по назначению. "Вопрос, как всегда, в порядочности производителя", – цитирует фармацевта Наталью Масальскую сайт "Комсомольская правда".
Специалист заявила, что если витамины соответствуют стандартам качества и если у человека нет частных противопоказаний, то синтетические вещества принесут организму не меньшую, чем натуральные, пользу. По словам Масальской, добавки подделывают, как и популярные лекарства, и нужно быть внимательными при покупке, чтобы не было проблем со здоровьем.
Может ли организм "запасти" витамины?
Согласно исследованиям НИИ питания РАМН, получать витамины человек может только извне – с пищей или в составе препаратов, поскольку в организме сами они практически не синтезируются. Расходуются эти вещества тоже очень быстро.
Особенно это касается водорастворимых
витаминов – С, Р, В1, В2, В6, РР, В12, фолиевой и пантотеновой кислот. Потому
пополнять полезные "запасы" нужно постоянно. К тому же при хранении содержание
полезных веществ в продуктах уменьшается. Так что специалисты советуют принимать в
сезон авитаминоза еще и поливитамины.
Чем больше, тем лучше?
Однако "передозировка" витаминами может нарушить обменные процессы в организме. Прежде всего необходимо пройти медицинское обследование, выяснив, каких именно веществ не хватает.
В частности, переизбыток витамина А у беременной женщины может вызвать нарушения в развитии будущего малыша. К тому же повышенное содержание этого вещества в организме чревато нарушениями в работе печени, головными болями с тошнотой и рвотой, болями в суставах.
"Не приобретайте без консультации с врачом или фармацевтом витаминные комплексы с высоким содержанием йода, кальция", – говорит врач-иммунолог Елена Миловидова. Она пояснила, что и "обычные" комплексы не стоит пить постоянно – курс рассчитан примерно на два месяца, их следует повторять два-три раза в год.
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