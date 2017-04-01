Ноутбуки на животе опасны для здоровья
На одной из наклеек изображена беременная женщина с ноутбуком на коленях с текстом "Минздрав предупреждает: длительный телесный контакт с ноутбуком во время беременности может нанести вред плоду". На второй – мужчина, лежащий с ноутбуком на животе с текстом "Минздрав предупреждает: длительный контакт тела с ноутбуком может привести к нарушениям мужского здоровья". На третьей изображен ребенок с ноутбуком, а текст сообщает: "Минздрав предупреждает: длительный контакт тела с ноутбуком может привести к ожогам и другим повреждениям кожи". ВНИМАНИЕ: ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА! :)
Источник, приближенный к Минздраву, подтверждает заинтересованность госоргана в исследовании влияния излучения ноутбуков на здоровье россиян. В особенности интерес подогревают многочисленные вопросы женщин на популярных сайтах для родителей о потенциальном вреде ноутбуков при контакте с животом во время беременности. Независимый опрос "Левада-Центра" также говорит об увеличивающемся числе россиян, для которых лежание с ноутбуком и сериалами превратилось в распространенный способ досуга. А это, учитывая статистику Минздрава по количеству жителей России с различными нарушениями осанки, механическими повреждениями кожи и ожогами, не может не сказываться на их здоровье.
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