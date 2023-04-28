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Пятница 28 апреля

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Собянин рассказал Путину о развитии беспилотных авиационных систем

Собянин рассказал Путину о развитии беспилотных авиационных систем

Президент посетил индустриальный парк "Руднево" в Москве.

О создании и развитии индустриального парка президенту рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, комплекс построили в рекордные сроки для размещения критически важных производств.

"В перспективе "Руднево" станет самым крупным индустриальным парком в России", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Совместно с Минпромторгом и платформой НТИ создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединит ведущих отечественных разработчиков и производителей.

Собянин отметил, что в центре будут создавать новые модели беспилотников и совершенствовать авионику. Там организуют лаборатории, учебно-методический комплекс и высокотехнологичный колледж.

"Рядом будет особая зона свободных полетов — полноценный испытательный полигон", – уточнил мэр.

Индустриальный парк входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Готовы 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Собянин рассказал, что до 2024 года планируется расширить производственную зону до 300 тысяч квадратных метров, а в 2025-м – до 800 тысяч. На предприятиях создадут от 15 до 20 тысяч рабочих мест.

Резидентов особой экономической зоны освободят от земельного, транспортного и имущественного налогов. Ставка на прибыль составит 2%.

Москва создает "зеленый коридор" для строительства и реконструкции заводов площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Сроки административных процедур для таких проектов сокращаются в два раза.

28 апреля 2023, 10:09
Фото: Kremlin.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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