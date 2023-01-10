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Экономика
В корпусах парка "Руднево" в 2023 году разместятся первые производства

В корпусах парка "Руднево" в 2023 году разместятся первые производства

Для локализации высокотехнологичных производств в индустриальном парке "Руднево" подготовлено 16 корпусов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Территория индустриального парка "Руднево" станет шестой площадкой особой экономической зоны "Технополис Москва". По словам Ефимова, для размещения производств построено 16 корпусов общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Первые компании локализуют свою деятельность на территории "Руднево" уже в этом году, уточнил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Там планируется производить беспилотные летательные аппараты и цифровые геоинформационные платформы. Это позволит сократить зависимость от импорта иностранных технологий, передает портал mos.ru.

Также на территории "Руднево" откроется авиационный центр для подготовки высококвалифицированных операторов беспилотных аппаратов. Участие в обучении будут принимать ведущие вузы страны.

Строительство парка "Руднево" началось в 2020 году. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что компании уже забронировали все площади под производства.

В ноябре прошлого года столичный градоначальник и зампред правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных аппаратов и авиации. Создатели БПЛА в федеральном центре в "Руднево" сэкономят 20% на налогах. Подробнее – в материале "Дни.ру".

За последние пять лет объем инвестиций в экономику 20 триллионов рублей. За первую половину 2022 года объем вложений в основной капитал города составил 1,9 триллиона рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Автор: 10 января 2023, 12:03 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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