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Экономика
Собянин вдвое сократил срок выполнения административных процедур для производств, обеспечивающих импортозамещение

Собянин вдвое сократил срок выполнения административных процедур для производств, обеспечивающих импортозамещение

Столица создает "зеленый коридор" для строительства и реконструкции заводов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров и более.
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Срок административных процедур для таких проектов сокращается в два раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По его словам, это позволит реализовать ключевые проекты новой индустриализации столицы. Благодаря сокращению сроков административных процедур в городе появятся импортозамещающие производства и новые рабочие места, отметил мэр.

Собянин уточнил, что в 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 объектов производства общей площадью 300 тысяч квадратных метров.

"В их числе — 5 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест", – рассказал градоначальник.

Срок предварительного согласования предоставления земельного участка сокращается с 12 до семи рабочих дней. Оформление и закрытие ордеров на проведение земельных работ займет шесть дней вместо 60 ранее.

С 30 до 15 дней сократится срок согласования проектов организации дорожного движения, необходимых для строительства. Получить заключение государственной экспертизы можно будет за 20 дней вместо 42.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Столица реализует более 20 мер поддержки промышленности, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он напомнил, что с весны 2022 года город предоставляет инвесторам землю по ставке один рубль в год.

"Этой мерой поддержки воспользовались уже 13 инвесторов. В результате в столице появятся новые производства в различных отраслях промышленности – от пищевой до строительной", – сообщил заместитель мэра.

Оптимизация административных и разрешительных процедур упростит и ускорит ввод строительных объектов, считает независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, стимулирование этой отрасли повышает деловую активность и поддерживает занятость.

"Введение зеленого коридора позволит существенно улучшить индустриальные показатели столичного строительного комплекса и подготовить запуск новых масштабных проектов", – заявил эксперт.

В Москве действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий. Они обеспечивают рабочими местами более 700 тысяч человек.

Каждое второе столичное предприятие реализует "зеленые" проекты. Компании сокращают использование ресурсов, организуют раздельный сбор отходов и оптимизируют производственные площадки под вторичную переработку.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 16 февраля 2023, 13:53 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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