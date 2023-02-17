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Пятница 17 февраля

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К концу 2023 года по Москве будут курсировать только удобные для всех пассажиров трамваи с низким полом – Собянин

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Производство столичных трамваев локализовано на 90%, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Москва поддерживает отечественных машиностроителей и закупает трамваи исключительно российского производства. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

В 2023 году развитие трамвайного транспорта продолжится. Планируется полностью завершить обновление подвижного состава.

По словам Собянина, в ближайшие три года в Москве появится еще 150 современных вагонов. К концу текущего год в городе будут ходить только низкопольные трамваи.

"Они удобны для всех: особенно для маломобильных и пожилых людей и, конечно, для пассажиров с детьми", – написал мэр.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Москва делает ставку на электрический транспорт. Помимо трамваев, город активно развивает сеть электробусов. В этом году планируется поставка более 500 новых штук.

В июле 2022 года началась эксплуатация крупнейшего в Европе электробусного парка в Троицком административном округе. Там можно обслуживать до половины всех электробусов, которые перевозят пассажиров в ТиНАО.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что без турникетов общественный транспорт стал ходить чаще и быстрее. Время посадки сократилось с 10 до одной минуты, пассажиры стали экономить в пути около 25 минут.

17 февраля 2023, 15:19
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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