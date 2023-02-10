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Собянин рассказал о росте самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления

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Число самозанятых в Москве выросло на 42%, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По сравнению с прошлым годом самозанятых в Москве стало больше на 365 тысяч человек, уточнил градоначальник. Рост их числа обусловлен простотой процедур оформления.

Собянин напомнил, что самозанятые освобождены от необходимости предоставления отчетности, для них действуют низкие налоговые ставки. Еще один плюс – простота регистрации, подчеркнул градоначальник.

Мэр отметил, что чаще всего самозанятые трудятся в доставке, пассажирских перевозках, рекламе и строительстве, сдают квартиры в аренду.

"Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и пр." – написал Собянин.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/Агентство "Москва"

На Москву приходится пятая часть всех самозанятых в России. Об этом заявил ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Только с января по август 2022 года самозанятые перечислили в бюджет города 7,6 миллиарда рублей. Это на 72% превышает показатели 2021 года, говорил заместитель мэра.

Москва создает для самозанятых максимально комфортные условия. Они могут пользоваться экосистемой "Самозанятость в руки" и получить консультации специалистов по открытию своего дела.

Город организует для самозанятых семинары и тренинги. Эксперты помогают им составить бизнес-план и найти клиентов.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/Агентство "Москва"

В прошлом году Москва направила на поддержку предпринимательства более 30 миллиардов рублей. Помощью воспользовались около 11 тысяч компаний и ИП. Наиболее популярной мерой стали льготные кредиты со сниженной процентной ставкой.

Подробнее о поддержке малого и среднего бизнеса Москвы – в материале "Дни.ру".

10 февраля 2023, 15:44
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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