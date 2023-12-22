Начнут действовать с 1 января: россиян предупредили о новых штрафах

Незнание закона не освобождает от ответственности. Важно знать, какие нововведения в отечественном законодательстве будут в начале следующего года, чтобы не платить штраф за нарушение.

В начале 2024 года в силу вступают ряд изменений в отечественной законодательной базе. За несоблюдение правовых актов следует наказание. Чаще всего нарушителей штрафуют. Телеканал "360" сообщает, на что следует обратить внимание:

Отсутствие "умных" счетчиков электроэнергии. Сейчас данная норма закона находится под действие моратория. Он истекает 1 января 2024 года. Штрафовать могут только поставщиков, которые, не исключено, из-за этого повысят тарифы для населения.

Недопуск специалистов газовых служб. Если собственник жилья не впускает сотрудников обслуживающих организаций, то он может быть оштрафован на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, напоминает "Царьград".

Нарушение пожарной безопасности. Собственники квартир, допустившие захламление или другие правонарушения пожарной безопасности, будут оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что для собственников жилья на верхних этажах многоквартирных домов по-прежнему действует наказание за сосульки. Хозяин квартиры обязан предпринимать действия, направленные на недопущение падения льда на людей и машины.