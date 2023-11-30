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Четверг 30 ноября

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Безработица в стране снизилась до исторического минимума

Безработица в стране снизилась до исторического минимума
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Средний показатель по стране составил 2,9%. При этом в отчете учитывалась занятость граждан в возрасте от 15 лет. Рассказываем, в каком регионе пока еще не все благополучно с работой.

На территории России уровень безработицы достиг исторического минимума. Сейчас в поиске подходящего места находятся 2,2 миллиона человек, что составляет 2,9% от общего числа экономически активного населения. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперты не исключают, что подобная ситуация сложилась благодаря нескольким решениям:

  • Формирование благоприятной среды для людей пенсионного возраста.
  • Возможность оформлять самозанятость лицам, достигшим 14 лет.
  • Адресная работа с людьми, которые обращаются в государственные органы, способствующие трудоустройству.
  • Программы профессиональной переподготовки.
  • Содействие в открытии собственного дела.

При этом, как пишет "Царьград" наблюдается дефицит рабочей силы. Не исключено, что по этой причине могут замедлиться темпы экономического развития.

Среди российских регионов не очень благополучная ситуация по обеспечению населения рабочими местами складывается на территории Ингушетии. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В этой республике общероссийский показатель превышен в девять раз. Не исключено, что в ближайшее время руководство региона будет формировать и реализовывать шаги по стабилизации ситуации.



30 ноября 2023, 07:06
Мужчина с ноутбуком. Фото: © Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Росстат✓ Надежный источник

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