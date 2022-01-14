Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро

Укрепление курса евро до 88 рублей за единицу впервые с июля связано лишь с "геополитическим всплеском". Так считает экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Остапкович выразил уверенность, что на котировки в настоящее время влияют повышение напряженности между Россией и НАТО, а также ситуацией вокруг Украины. При этом волнения на рынке валют не имеют фактических оснований: они происходят на фоне громких, но ничем не подкрепленных заявлений. Эксперт отметил, что эти факторы являются временными и не свидетельствуют о "крахе" отечественной валюты, сообщает "Радио 1".