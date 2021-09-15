Импорт тунца в Россию сократился почти на треть

СМИ распространяют информацию о снижении импорта тунца в Россию. Уточняется, что за первые шесть месяцев текущего года показатель сократился почти на треть.
По информации телеканала "360", снижение связано с падением потребительского спроса. Кроме того, эксперты относят сюда ограничение поставок продукции из-за вылова.
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