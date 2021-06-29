МКБ профинансировал монгольский Голомт банк

Московский кредитный банк предоставил кредитные средства монгольскому Голомт банк. Благодаря полученным средствам монгольский банк сможет профинансировать торговые операции своих клиентов, в том числе среди сектора МСП (малые и средние предприятия).



Заключенную сделку одобрил Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), который подтвердил резервный аккредитив Голомт банка, прогарантировав выполнение монгольской стороной своих обязательств по кредиту. Общая сумма участия МБЭС превысила 8 млн долларов при сроке сделки до 13 месяцев.



Международный банк экономического сотрудничества активно развивает монгольское направление, сочетая как участие в крупных инфраструктурных проектах национального масштаба (железнодорожный транспорт, программы зеленого финансирования), так и взаимодействие с местными банками по поддержке сектора МСП и торговых операций.

Директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова обратила внимание на тот факт, что объем торговли между Россией и Монголией в 2020 году составил 1,4 млрд долларов. «Мы заинтересованы поддерживать внешнеторговую деятельность между странами, предлагая различные банковские решения. Это может быть финансирование торговых контрактов через кредитование финансовых институтов, как в случае с Голомпт банком и МБЭС, либо через продукты, предоставляемые непосредственно экспортерам: гарантии, аккредитивы, международный факторинг, экспортное финансирование, в том числе в рамках государственных программ поддержки экспорта», – подчеркнула представительница МКБ.

Московский Кредитный Банк (МКБ) — коммерческий частный банк, являющийся по данным рэнкинга «Интерфакс-100» вторым в стране частным банком по объему активов (по итогам I квартала 2021 года). Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев.

По итогам I квартала 2021 года, по данным МСФО, совокупный кредитный портфель МКБ (до вычета резервов) увеличился на 6% и составил более 1,1 трлн руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,1%, доля розничного портфеля – 12,9%. Объем корпоративного кредитного портфеля увеличился на 5,6% – до 978 млрд руб.

Голомт банк – один из лидеров банковского сектора Монголии и традиционный партнер Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС).