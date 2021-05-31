Володин заявил о необоснованном росте цен на металл

Спикер ГД Вячеслав Володин еще 25 мая поручил проанализировать причины роста цен на стройматериалы. По его словам, стоимость металла выросла на 50% и более. «Будем предлагать правительству принять необходимые меры для того, чтобы остановить этот рост», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.
Сегодня председатель ГД через свой Telegram-канал вновь сообщил о подорожании металла на 50 с лишним процентов. Особенно выросла стоимость кровельного железа и других металлических изделий. Володин подчеркнул, что это привело к росту расходов граждан и государства: подорожало жилье в новостройках.
Вячеслав Володин поддержал в данном вопросе позицию первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ранее представитель правительства заявил РБК, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, поэтому должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов.
«Недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет», – заявил Володин.
Он так же добавил, что Госдума в течение недели выработает предложения по данной проблеме.
Кроме того, председатель ГД заметил, что ФАС и Минэкономразвития «недорабатывают», так как вовремя не представили предложения, направленные на остановку роста цен.
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