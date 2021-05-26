В России собираются ввести новые тарифы на теплоснабжение

В июне 2021 года Федеральная антимонопольная служба готовится опубликовать проект постановления о введении эталонных тарифов на теплоснабжение.

Тарифа на теплоснабжение каждый год самостоятельно определяют органы регулирования в каждом конкретном субъекте. За основу берутся доказанные расходы компании-поставщика.

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На первый взгляд логичная система, однако в Федеральной антимонопольной службе нашли возможность улучшить и ее. Дело в том, что расходу могут быть завышены, а неэффекивное расходование средств покрываться за счет конечного потребителя. При помощи введения эталонных тарифов, которые учитывают средний уровень расходов компаний на рынке, получится избежать искусственного завышения расценок.

В ФАС напомнили, что принять соответствующие меры еще в 2018 году поручил президент России Владимир Путин. Ведомство готовит соответствующий законопроект, который будет опубликован уже в июне 2021 года.

Внедрять эталонные тарифы планируется постепенно. Для начала будут выбраны всего несколько регионов, где эта технология пройдет проверку. Эксперимент будет запущен, согласно планам, с 1 июля 2022 года.

Согласно прогнозам экспертов, в ряде случаев выгода для потребителя может составить от 20% до 30% в случае ранее завышенных тарифов. Впрочем, как предупредила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в некоторых случаях возможно и менее выгодное для конечного потребителя предложение за счет усреднение показателя. Впрочем, такие случаи вряд ли будут массовыми.