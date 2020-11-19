Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт

Чтобы украсть деньги, нужно хорошо владеть навыками социальной инженерии. Схему совершения подобных преступлений раскрыл старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Действительно, оказалось, что теперь, чтобы снять деньги с чужой карты, мошенникам придется научиться пользоваться высокотехнологичными приборами и навыками социальной инженерии. Как правило, чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, используют различные специальные девайсы, например, искусственные терминалы.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы выставить нужную сумму и снять деньги обязательно нужно коснуться карты. При этом маневр не получится осуществить дистанционно, расстояние должно быть совсем небольшим. Сложностей добавляет еще и тот факт, что все действия нужно совершить абсолютно незаметно для другого человека.

Также, он упомянул, что все байки про списание денег в транспорте – просто легенды. Даже если представить, что такое возможно, то списать можно не более тысячи рублей, так как при списании большей суммы любое устройство запрашивает пин-код.

Намного проще взломать мобильный банк. Во избежание такого рода неприятности Кузьменко посоветовал никогда не отправлять платежные реквизиты в мессенджерах, не делиться ими с подозрительными сайтами и опасаться фишинговых ссылок.