Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт

Действительно, оказалось, что теперь, чтобы снять деньги с чужой карты, мошенникам придется научиться пользоваться высокотехнологичными приборами и навыками социальной инженерии. Как правило, чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, используют различные специальные девайсы, например, искусственные терминалы.
Эксперт пояснил, что для того, чтобы выставить нужную сумму и снять деньги обязательно нужно коснуться карты. При этом маневр не получится осуществить дистанционно, расстояние должно быть совсем небольшим. Сложностей добавляет еще и тот факт, что все действия нужно совершить абсолютно незаметно для другого человека.
Также, он упомянул, что все байки про списание денег в транспорте – просто легенды. Даже если представить, что такое возможно, то списать можно не более тысячи рублей, так как при списании большей суммы любое устройство запрашивает пин-код.
Намного проще взломать мобильный банк. Во избежание такого рода неприятности Кузьменко посоветовал никогда не отправлять платежные реквизиты в мессенджерах, не делиться ими с подозрительными сайтами и опасаться фишинговых ссылок.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Почему женщины сейчас доминируют?
Разница в возрасте в 33 года
Ищу богатую девственницу где есть такие?