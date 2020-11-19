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Многодетным семьям выделят деньги на стройку и ремонт

Многодетным семьям выделят деньги на стройку и ремонт

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
С 2021 года многодетные граждане нашей страны смогут покрывать затраты на строительство и ремонт жилья по ипотеке субсидией в размере 450 тысяч рублей. Проект будет рассмотрен в декабре.
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Авторы инициативы сообщили, что ранее многодетные семьи имели право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Они считают, что новые меры – еще один шаг к улучшению жилищных условий граждан, а также толчок для индивидуального жилищного строительства. Известно, что законопроект поддерживает как Правительство РФ, так и большинство фракций нижней палаты парламента.

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Глава профильного Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что они законопроект поддержали, так как ситуации бывают самые разные. Например, семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня граждане в таком положении не могут претендовать на такую сумму. Они посчитали такой расклад неверным.

Парламентарий также добавил, что изначально в законопроекте задумывалось использовать сумму исключительно на строительство, но комитет считает не менее важным предоставить россиянам возможность тратить деньги и на ремонт.

Аксаков пояснил, что граждане часто берут в ипотеку недвижимость, непригодную для жизни. Именно поэтому они полагают, что это необходимо прописать в законопроекте. Поправка может появиться ко второму чтению, однако важно также следить за целевым использованием средств.

19 ноября 2020, 08:35 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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