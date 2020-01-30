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Авто

Lexus UX: эй, UXнем!

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Спортивный гибрид. Слышите ли вы противоречие в этой фразе? Азартный рев мотора, запах жженой резины на повороте – все это звучит как-то негибридно, правда? Однако, комплектация F-Sport в линейке Lexus UX все же присутствует. Начальная цена в три с лишним миллиона, 178 лошадей на два литра двигателя и полторы тонны массы. Пора познакомиться поближе!
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Внешне Lexus UX – красавец. Или красавица? Привычная для Lexus изящность форм намекает на второй вариант, в то время как смелое применение “ребер” и резких переходов с грани на грань говорит о мужском характере автомобиля. Внешне.

В комплектации F-Sport автомобиль может похвастаться спортивными передним и задним бамперами, подрулевыми лепестками переключения передач и спортивными сиденьями. Все это делает из и без того красивой машины конфетку. Космическая решетка радиатора, рифмующаяся с “ноздрями” по обе стороны от бампера, усиливает этот эффект. Сзади фонари соединяются в единую полоску, отдавая дань автомобильной моде. За экстерьер – пять баллов!

Фото: Родион Газманов

Внутри автомобиль даже лучше, чем снаружи. Красные, в рифму с кузовом, сиденья, невероятно мягкие и удобные. Сочетание алюминия, деревянных вставок и кожаной обшивки смотрится очень стильно. А консоль между водителем и пассажиром, разделяющая переднюю часть машины на два отсека, добавляет еще один плюс в копилку уюта.

Фото: Родион Газманов

Управление бортовым компьютером в автомобилях Lexus происходит либо с помощью джойстика, либо тачпэда. В данном случае – второй вариант, у которого наличествует обратная связь, когда попадаешь стрелкой в активную часть меню. А вот с размером дисплея немного схалтурили. Маловато будет (с). Приборная панель в виде ЖК дисплея тоже не поражает большими размерами, но стилистически это не расстраивает. Все смотрится уместно и логично.

Вот тут начинаются фразы типа “ну что вы, это же экономный надежный гибрид!”. Что, конечно же, правда. Но когда ты доплачиваешь за слово “Sport” в названии, тебя сложно упрекнуть в желании в какой-то момент утопить педаль в пол и получить соответствующее потраченным деньгам ускорение. С этим сложновато. Даже при переключении на спортивный режим, автомобиль остается заточенным исключительно под город. Разгон за 8,7 секунды, неторопливое ворчание вариатора (да, здесь не ступенчатая коробка). Топовая скорость около 185 км/ч, но крайне не рекомендую. С устойчивостью полный порядок, но расход возрастает многократно, и такие гонки совсем неэффективны. Про автобаны можно забыть, только город.

Фото: Родион Газманов

В защиту автомобиля можно упомянуть об адаптивной подвеске, которая отлично отрабатывает баланс в поворотах (+10 к маневренности), тем самым обеспечивая комфортную фирменную плавность хода. Но это, пожалуй, единственное, что действительно можно сказать в защиту.

Автомобили Lexus оснащаются, как правило, акустикой от Mark Levinson. Это система с кристально чистыми верхами, которые трогать и задирать на эквалайзере не нужно. Вот низы можно и прибавить. Эквалайзер здесь трехполосный, что в современной штатной акустике в полтора раза больше обыкновенного. Ну, хоть так. Слушайте в этом автомобиле джаз. Отличная звукоизоляция помогает расслышать все нюансы музыкального произведения, даже если не делать громко.

Фото: Родион Газманов

Гитара поместилась в багажник, но еле-еле. Сначала узкая часть грифа легла в специальную выемку слева, а потом остальная часть гитары вошла в багажник. Если не знать этого нюанса, можно мучиться очень долго.

Ну а в целом, это красивый, стильный и удобный городской автомобиль для эгоиста. Небольшие размеры прекрасно подходят для поиска городских парковок и не очень - для размещения в автомобиле большой семьи для путешествий. Цена для сегмента небольших городских паркетников довольно высокая, но на то он и премиум сегмент. В движении мне было скучновато, но у меня в принципе очень высокие ожидания, когда дело касается слова “Спорт” в названии.

30 января 2020, 15:51

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