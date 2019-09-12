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Экономика

Эксперт: России нужна новая стратегия на нефтяном рынке

Фото: commons.wikimedia.org/Artur1917 (CC BY-SA 3.0)
С приходом нового министра энергетики в Саудовской Аравии России получила шанс активнее влиять на формирование цен на "черное золото".
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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco готовится к выходу на IPO. Этому предшествовала интрига с заменой руководства компании. Предыдущий руководитель покинул свой пост в том числе по причине того, что затянул продажу акций компании на мировых биржах. Теперь дело сдвинулось, и саудиты рассчитывают повысить капитализацию Saudi Aramco.

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Нефть – биржевой товар. Особенность современного рынка нефти в том, что на "черном золоте" финансовые спекулянты зарабатывают больше, чем производители сырья. Американские нефтяные компании уступают российским по запасам, но значительно опережают по капитализации. Проще говоря, они привлекают значительно больше средств инвесторов, чем могут предложить реального товарного покрытия.

С запасами углеводородов у российских компаний все хорошо, но с капитализацией не все гладко. За счет кредитов и разного рода льгот, которых удается добиться от правительства, проводится политика экспансии, инвестиции идут как в отечественные, так и зарубежные проекты. Но западные финансовые спекулянты не предъявляют ажиотажный спрос на акции российских нефтяников.

Саудовская Аравия и Россия добывают примерно равное количество нефти. Но тенденция к снижению нефтяных цен, агрессивная политика Дональда Трампа, ведущего "торговые войны" для усиления позиций американского бизнеса в мире, вынудили Саудовскую Аравию пойти на решительные шаги для повышения капитализации Saudi Aramco. Не так важны запасы и объемы добычи нефти, как умение привлечь инвесторов. Правящая династия Саудовской Аравии проводит четкую и понятную политику для усиления конкурентоспособности страны на мировой арене.

А какую политику проводит правительство России? В рамках OPEC+ декларировалось намерение снижать добычу, но в реальности слова сильно разошлись с делом.

Можно взбадривать цену на нефть "информационными интервенциями". Президент США Дональд Трамп через Twitter периодически устраивает такие "интервенции" по различным поводам. Но из недр российского правительства "сильных сигналов" для нефтяного рынка, увы, не поступает.

Фото: www.globallookpress.com

В бытность Дмитрия Медведева президентом анонсировалось создание в России Международного финансового центра. Организация с таким названием была создана. Но стала ли Москва финансовым центром мирового уровня? Очевидно, что нет.

Россия богата не только углеводородами. В стране много запасов других видов сырья. Под такое "обеспечение" можно привлекать триллионы инвестиций. Однако в реальности сырье продается за рубеж по тем ценам, которые формируются на мировых торговых площадках. Вырученные деньги частично тратятся на нужды страны, частично выводятся на Запад, остальное складывается в "кубышку" резервов. При этом темпы роста экономики низкие. Капитализация страны также крайне низка. Потенциал России во много раз превышает те объемы инвестиций, которые сюда поступают.

Дональд Трамп за несколько лет до того как стать президентом, в одной из телепередач подсчитал капитализацию Соединенных Штатов. Он включил в список активов, которые нужно капитализировать, все что можно теоретически продать. В России для составления такого списка не надо ничего искусственно придумывать. Достаточно оценить объемы разведанных сырьевых ресурсов и сравнить их с микроскопическим объемом финансового рынка страны.

Таким образом, для роста очевидно недооцененных российских сырьевых гигантов необходима смена экономической политики. Целью новой политики должно быть повышение капитализации страны, создание в Москве мощного финансового центра. Российский рубль имеет очень солидное обеспечение в виде сырьевых ресурсов, но он совершенно не обеспечен политически и экономически. А ведь до революции российский рубль высоко ценился в Европе.

Что мешает рублю стать одной из мировых резервных валют? Отсутствие стратегии экономического развития и амбиций. Логика чиновников понятна: госбюджет справляется с расходами, народ не бунтует, ситуация в целом стабильная. Но эта самоуспокоенность может дорого обойтись в будущем. При Леониде Ильиче Брежневе тоже всем казалось, что стабильность будет длиться вечно. Но потом цены на нефть рухнули, а вместе с ними и Советский Союз.

При нынешней политике есть вероятность повторить сценарий тех лет. И даже "кубышка" резервов не спасет. В случае серьезного кризиса она будет потрачена очень быстро. После кризиса 2008 года именно так и произошло. Ситуацию спасло то, что цены на нефть довольно быстро "отскочили" к приемлемому уровню. На одних резервах долго продержаться не удалось бы.

Просчитать сценарии будущего кризиса сейчас сложно. Соединенные Штаты взяли курс на экспансию своих нефтяных и газовых компаний в Европу. Механизм санкций активно применяется для вытеснения российских компаний с европейского рынка. К "рычагу" санкций добавятся и другие методы "экономической войны". В этом можно не сомневаться – американцы не отступят, пока не достигнут своих целей.

Фото: commons.wikimedia.org/Severomorsk (CC BY-SA 4.0)

А что предлагает российское правительство в качестве ответной стратегии? Пока мы слышим лишь об очередных планах снижения социальной нагрузки на государство. Это ведет к усилению социальной напряженности внутри страны, но совершенно не добавляет России "очков" в конкурентной борьбе на международной арене.

Очередной виток мирового кризиса неизбежен как снег зимой. Но похоже, что российские министры к нему пока не готовы.

Россия обладает настолько большими запасами углеводородного сырья, что может и должна участвовать в формировании правил игры на глобальном рынке. Необходимо создать российскую систему оценки нефтяных цен и российский нефтяной маркер.

Информационное сопровождение новой стратегии на рынке нефти должно быть в числе приоритетов правительства. Но пока Россия занимает "страусиную позицию". Поэтому финансовые спекулянты не ждут от Москвы решительных шагов. Наша страна не является "ньюсмейкером" для нефтяного рынка. Соответственно ее интересы в расчет не принимаются.

Саудиты бросили перчатку гегемонии западного капитала. У России появился уникальный шанс поддержать игру Саудовской Аравии и, решившись на сокращение добычи, организовать Западу очередной "нефтяной шок". Если этот шанс будет упущен, а время потеряно, то Саудовская Аравия может проиграть, и тогда наши заокеанские "партнеры" навяжут свои условия нефтедобывающим странам.

Глобальная экономическая война на нефтяном рынке уже идет и отсидеться в окопах нашим министрам и "генералам" отрасли не удастся. Сражаться все равно придется, но с гораздо большими издержками, чем сейчас, когда момент для решительного наступления самый благоприятный.

Автандил Цуладце, кандидат политических наук, преподаватель МГИМО

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

12 сентября 2019, 13:00

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