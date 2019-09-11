Рублю прогнозируют неминуемый обвал

Специалисты считают, что в скором времени российской валюте предстоит крупный обвал. По их мнению, замедление экономического роста в стране и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление рубля.
Дальнейшая ситуация напрямую зависит от решения Европейского центрального банка. Заседание с его представителями состоится 12 сентября.
"ЦБ еще раз, видимо, опустит ставку, чтобы добить рубль", – подчеркнули журналисты.
Тем не менее, на данный момент в России активно снижается курс доллара. Это связано с несколькими причинами одновременно.
Во-первых, со стороны Саудовской Аравии ожидается еще большее сокращение добычи нефти. Параллельно с этим число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 4 единицы до 738.
Исходя из этого эксперты дали утешительный прогноз. По их мнению, к концу года доллар может снизиться до 63 рублей.
Во-вторых, эксперты прогнозируют воскрешение и активный рост немецкой экономики, а это значит, что хоронить "старушку Европу" рано. Этот фактор в дальнейшем послужит укрепления рубля, сообщает "Газета.ру".
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