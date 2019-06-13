Народная дипломатия: назван способ спасения планеты

Живущий в Москве политический эксперт из Армении Арбак Хачатрян рассказал, чего миру ждать от очередного обострения отношений между США и Ираном. Кроме того, он подсказал общественности способ разом избавиться от всех проблем, связанным с несовершенством современного геополитического устройства.

Еще три года назад Арбак Хачатрян отмечал возможное повторение роста напряженности между США и Ираном. То, что происходит в регионе сейчас, соответствует его прогнозу. Остаются актуальными у угрозы, о которых говорил эксперт. В частности, для Армении американские санкции против Ирана могут вылиться в блокаду страны.

"Армения как государство обязана была подготовить почву в международных судебных инстанциях с целью получить компенсацию при возможной блокаде. Думаю, что и сейчас еще не поздно начать", – выразил уверенность в интервью изданию NewsARMru.com Арбак Хачатрян. Он считает, что необходимо провести масштабные экономические расчеты, которые бы показали, как ужесточение санкций против Ирана ударит по Армении. Впрочем, армянские власти не обратили внимание на угрозу три года назад, не сделали этого и сейчас.

Примечательно, что для России выгодно жесткое американо-иранское противостояние, поскольку оно увеличивает стоимость нефти на международном рынке. "Свободная торговля богатого энергоресурсами Ирана с США, Европой и прочим миром сегодня не отвечает экономическим интересам России", – заметил политэксперт.

Также Арбак Хачатрян уверен, что в стратегическом плане России было выгодно избрание Дональда Трампа президентом США. Дело в его ментальности, из-за которой политик не способен принимать долгосрочных решений, а гонится за сиюминутной выгодой.

"Человек с "психологией торгаша", в лучшем случае, способен думать о повышении уровня благосостояния своего народа, качества жизни населения и подобных проблемах, однако, ему не дано увидеть будущее на несколько лет вперед, осознать важность стратегических решений для обеспечения стабильности государства", – заметил политэксперт.

Ярким примером подобного недальновидного подхода может послужить строительство стены на границе с Мексикой. На короткий срок уровень преступности действительно может снизиться, однако настоящим наркоборонам никакая стена не станет помехой. А если оценить ситуацию масштабнее, то в итоге на границе США появится заранее враждебно настроенная страна.

"Лидер-стратег способен даже добровольно отказаться от власти, если уверен, что этот поступок приведет страну к процветанию, пусть даже через 10-15 лет", – подчеркнул Арбак Хачатрян. История, к сожалению, знает больше негативных примеров, когда крупные политики не осознают, сколько долгосроных проблем они выпускают в мир своими необдуманными решениями.

"При распаде СССР Ельцин с двумя подельниками из Украины и Белоруссии подписал такой договор по Севастополю и Крыму, что до сегодняшнего дня весь мир "стоит на ушах", в регионе тысячами гибнут люди… Сегодняшние руководители никак не могут найти "дорожную карту" для решения этой проблемы", – привел пример политэксперт.

Впрочем, считает он, Россия как богатая мировая держава, вообще не должна зависеть от личности американского президента. Причем главное достояние страны – это не полезные ископаемые и природные ресурсы, а "колоссальное культурное наследие, огромное количество великих ученых, интеллектуалов и деятелей культуры".

И пока мир занят попытками погасить очаги напряженности, возникающие по всему свету, глобальная экономическая система постепенно деградирует. От этого, безусловно, страдает и Россия, но еще сильнее – Европа. Проблема кроется в самой сути финансовых отношений, уверен Арбак Хачатрян.

"Я всегда говорил; создатель "денег", кем бы он ни был, в Карфагене, Финикии или Месопотамии, был злым гением. Со дня "изобретения" этих "бумажек" все человечество находится в нездоровой зависимости от них. Финансовая система, на которой держался несколько столетий мир, изжила себя", – рассказал он.

"Мировые рынки постепенно становятся ограниченными. Они не в состоянии обеспечить все страны. И когда по воле случая лидером сверхдержавы становится не политик, а торгаш, мир начинает рушиться", – добавил эксперт. В результате огромные интеллектуальные и финансовые ресурсы тратятся на то, чтобы создавать организации, необходимые лишь для отъема рынков друг у друга.

Спасти ситуацию может так называемая народная дипломатия. Те самые великие ученые, интеллектуалы и деятели культуры, о которых говорил Арбак Хачатрян, но уже не только из России, но и со всего мира. Перед ними стоит задача не только объединиться вокруг того, что они создают, но и построить систему, способную функционировать самостоятельно "без "уродливых" банковских систем и прочего контролирующего инструментария".

В результате каждый автор будет находиться в прямой связи со своими единомышленниками, в какой бы точке земного шара те ни находились. И ни одно государство мира, несмотря на все его возможности, будет не в силах оказать на этих людей давления. Текущее же положение вещей приводит к тому, что созданное интеллектуалами используется против них самих.

"Возьмем тех же нефтяных магнатов или настоящих хозяев банковских систем. Их семьи в течение долгих лет использовали творческую мысль исключительно в своих интересах", – напомнил Арбак Хачатрян. Печальным примером может служить создание ядерной бомбы, когда ученые либо стали жертвами обмана и угроз, либо были вынуждены бежать, либо поставили под угрозу все человечество и продались за звонкую монету.

Однако в случае создания системы прямой связи между интеллектуалами со всего мира, которую предлагает Арбак Хачатрян, подобной ситуации попросту не возникнет. "Таланты есть в любой стране, и их прямая связь между собой будет препятствовать тотальному контролю над ними", – подчеркнул эксперт. А самостоятельного и защищенного ученого невозможно заставить делать что-то против его воли, добавил он.

Впрочем, пока мир, судя по всему, не готов принять подобного рода нововведения. Государства активно сопротивляются малейшим намекам на возможное выстраивание связей между интеллектуалами сквозь прочерченные границы. Ярким примером может послужить судьба Facebook и других подобных проектов в США. Если власть теряет над ними контроль, то незамедлительно возбуждаются уголовные дела и возникают другие проблемы.

"Видите, насколько мощную и исключительно позитивную систему мы имеем в виду. Ученый что-то создает и сам является хозяином своего труда", – подчеркнул Арбак Хачатрян.

Причем совместные усилия талантов со всего мира смогут помочь не только в преодолении геополитических проблем, но и буквально спасти всю планету. "Я нередко отмечаю с сарказмом, что именно интеллектуалы включили механизм уничтожения земного шара. Ведь планета Земля – это живой организм. И его ресурсы, увы, не безграничны. Алчно истребляя их, мы придем к печальному исходу", – рассказал эксперт.

Земля продолжает существовать исключительно за счет внутренних ресурсов. Однако если человечество продолжит хищническую добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, наносить вред экосистеме планеты, последствия будут самыми плачевными.

Кроме того, деградирует и сама человеческая психология. "В наши дни во многих африканских странах 12-летний ребенок способен за 200 долларов убить человека", – отметил Арбак Хачатрян. Причем сам ребенок в этом не виноват – таким его сделал система. И теперь та же самая система толкает этого ребенка и миллионы подобных ему в Европу и США.

Подобная ситуация оказалась возможной из-за того, что западные лидеры не смогли предсказать последствий собственных решений. Например, обострение миграционного кризиса произошло в том числе из-за гражданской войны в Ливии, только усилившейся после свержения Муаммара Каддафи. Политики, совершившие это, надеялись поставить вместо жесткого, но удерживающего ситуацию под контролем, правителя молодого и полностью от них зависимого.

"Однако, расчет оказался неверным, и в результате возникли взрывоопасные ситуации. Вместо прихода к власти молодого лидера мы имеем резкую смену геополитической ситуации. Война становится неуправляемой, финансисты не в силах более контролировать потоки", – заметил эксперт.

Еще одним показателем того, что мир часто создает себе проблемы, которые с трудом может решить, служит возникновение запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*". "Неужели в данных террористических группировках сосредоточены одни лишь беспощадные убийцы, которые налево и направо отрезают головы и транслируют это по телевидению? Отнюдь, нет. Среди них есть люди, получившие прекрасное образование и прошедшие серьезную подготовку в США, Европе, России", – напомнил Арбак Хачатрян.

В итоге террористы отвоевали огромные по размером территории сразу у нескольких государств и приобрели такое влияние, что с ними нельзя было не считаться. Только тогда, когда стала очевидна реальная опасность боевиков для всего человечества, "цивилизованный" мир смог на время оставить собственные амбиции и объединился для борьбы против общего врага.

"Лица, принимающие решения в данный момент, часто не в состоянии рассчитать возможные последствия своих шагов", – подчеркнул эксперт. Миллиарды долларов они вкладывают не в развитие своих стран, а лишь на рассеивание личных страхов. Расходы только увеличиваются, однако никаких положительных изменений не приносят.



Тем не менее, само развитие технологий не оставляет шансов старым методам грязных политических игр. Еще совсем недавно спецслужбы тратили огромные деньги для того, чтобы распространять нужную им информацию по всему миру. "А сейчас появились такие люди как Асанж или Сноуден, которые за считанные секунды разрушили столь долго и кропотливо создаваемую систему", – рассказал Арбак Хачатрян. Таким образом "эпоха оцифровки" привела к тому, что последние достижения технологического развития служат не во вред человечеству, а его благу.

В итоге институт спецслужб начал разрушаться, а люди доброй воли получили в свои руки инструмент, при помощи которого могут создать идеальную систему для связи. "Современные технологии дают возможность быстро получать реальную информацию и принимать собственные решения", – уверен политэксперт.

При этом они же позволяют интеллекуталам влиять на окружающий мир и не зависеть от давления государств. "Система, о которой я говорил, вовсе не гипотетична. Еще несколько лет назад идея о том, что группа молодых людей может оказывать серьезное влияние на происходящие в мире процессы, лишь создав социальную сеть, казалась фантастикой. А сейчас это – реальность, разве не так?", – заметил Арбак Хачатрян.