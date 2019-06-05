Пострадавшие вкладчики "Югры" начали получать деньги

Пострадавшие вкладчики-превышенцы банка "Югра" стали получать возмещения. Выплаты производит компания "Комплексные инвестиции".

Согласно российскому законодательству, клиенты банка-участника системы страхования вкладов могут рассчитывать на полное возмещение своего вклада в том случае, если его сумма не превышает 1,4 миллиона рублей. Однако компания "Комплексные инвестиции" пообещала, что в самые короткие сроки возместит потери вкладчикам-превышенцам, пострадавшим при отзыве лицензии у банка "Югра".

Выплаты начались 3 июня. Всего за несколько дней "Комплексные инвестиции" вернули людям свыше 300 тысяч рублей, а также заключили 15 договоров на выкуп требований у превышенцев "Югры".

"Согласно графику в первый месяц свои деньги в полном объеме получат те вкладчики, сумма превышения составляет 50 тысяч рублей и менее", – цитирует издание "Аргументы и факты" генерального директора компании Игоря Буравкова. По его расчетам, уже к июню можно будет рассчитаться с 17 тысячами пострадавших вкладчиков "Югры".

Клиенты, которым компания уже помогла, оказались в восторге от качества работы "Комплексных инвестиций". Они отмечают скорость, с которой им возвращают деньги.

"У меня превышение 47 тысяч. Все выплатили сразу же. Думаю, и с другими расплатятся", – рассказал Евгений М.

"Что мне как превышенцу терять? АСВ вернет дай бог 15-20% через четыре года, как они и планируют, а деньги нужны сейчас", – добавил он. Еще одна клиентка, Светлана З., вспомнила, что в Агентстве страхования вкладов ее и вовсе предупредили, что никаких выплат возможно не будет.

"Но вот пришла утром 31 мая в компанию "Комплексные инвестиции", заключила договор. И уже вечером получила свое превышение в полном объеме", – подчеркнула она. Женщина уверена, что точно также рассчитаются со всеми пострадавшими вкладчиками, заключившими договор.

Издание "7 Region" также подтверждает, что большинство остались довольны работой копании "Комплексные инвестиции". Среди плюсов они называют оперативность выплат.

Напомним, летом 2017 года банк "Югра" лишился лицензии. Потерпевшими были признаны 35 тысяч вкладчиков – каждый их вклад оказался выше гарантированной для возмещения суммы в 1,4 миллиона рублей. Недавно компания "Комплексные инвестиции" пообещала рассчитаться со всеми превышенцами за три с половиной года. Причем подавляющее большинство клиентов – 21 тысяча человек – смогут вернуть свои деньги в течение двух месяцев.