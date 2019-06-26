Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников

Бизнес-форум холдинга "Социум" состоялся 21 июня 2019 года на крупнейшей частной концертной площадке Москвы Adrenaline Stadium. Мероприятие собрало вместе более чем тысячу человек.

Бизнес-форум стал местом пересечения всех направлений деятельности как "Социума", так и бенефициара холдинга Игоря Ашурбейли. Он известен как ученый, промышленник и благотворитель.

Достаточно широко на мероприятии было представлено первое космическое государство Асгардия. Оно было основано в 2016 году Игорем Ашурбейли. У страны есть собственный парламент, флаг, герб и гимн. Присутствует, разумеется, и такая важная часть государства, как территория. Ей считается запущенный с американского космодрома Уоллопс спутник.

За прошедшие годы Асгардия успела обзавестись более чем миллионом сторонников. Причем число граждан необычного государства растет каждый день. За день, когда проходил бизнес-форум, число резидентов страны увеличилось на три десятка. "Я вам больше скажу: когда позавчера я начинала делать свою презентацию, число резидентов было – один миллион 56 тысяч 851. Сегодня утром я стала делать слайды, открываю сайт, а цифра другая – миллион 56 тысяч 933", – рассказала министр активов и ресурсов Асгардии Яна Смелянски.

Аксана Прутцкова, занимающая должность Асгардианского мэра Москвы, во время общения с журналистами призналась, что всегда интересовалась возникающими виртуальными, цифровыми и интернет-государствами. Однако большинство из них казались ей недостаточно убедительными для того, чтобы интерес перерос в желание присоединиться к ним.

"Когда я увидела первое описание Асгардии, я буквально влюбилась в нее", – рассказала Аксана Прутцкова. Это именно то идеальное государство, которое стоит строить, уверена она. "Оно цифровое, не привязано ни к каким земным локациям и имеет долго идущие планы – на тысячелетия", – рассказала Асгардианская градоначальница. Идею о том, что люди могут, хотят и должны полететь в космос она назвала восхитительной.

"Это всегда подкупает – когда у компании, у идеи есть миссия, которая больше, чем твоя жизнь", – подчеркнула Аксана Прутцкова.

Более подробно и лично ознакомиться с миссией и идеями Асгардии имели возможность все гости бизнес-форума на стендах космического государства. Там можно было не только погрузиться в историю и философию страны, но и почувствовать себя настоящим космонавтом при помощи специального аттракциона, имитирующего состояние перегрузки и невесомости.

Впрочем, не только космические идеалы интересуют Игоря Ашурбейли. Не менее пристальное внимание уделяет ученый и земным проблемам. Именно поэтому участником форума стала также Партия Возрождения России, председателем президиума и центрального совета которой он является.

На сегодняшний день партийная работа сосредоточена на достижении важной цели – пройти списком в один из региональных парламентов и получить возможность бороться за места в Госдуме на выборах в 2021 году без необходимости сбора подписей. Партия не может оставаться в стороне в тот момент, когда Россия переживает один из самых сложные периодов за свою современную историю.

Кроме того, "Социум" позволил своим многочисленным арендаторам воспользоваться бизнес-форумом для рекламы своих товаров и услуг, а также завязать новые деловые связи. Свыше 100 компаний представили в стенах Adrenaline Stadium свою продукцию – от юридических услуг до солнечных очков, элитного шоколада и изысканных изделий из стекла.

Особенной популярностью среди гостей мероприятия пользовались деликатесы из мяса дикого кабана и копченый африканский сом, которыми потчевали желающих представители ООО "Социум-Поселения". Эта компания оказалась в центре внимания и во время вручения наград руководству холдинга. Ее признали победителем в номинации "Проект года" за успехи в трех важных направлениях – организацию в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области общественного центра, запуск новой линейки натуральных продуктов и открытие в Арзамасе фирменного магазина "Хиринские продукты".

"У нас достаточно большая площадка и огромное количество арендаторов", – рассказал генеральный директор АО "Социум-А" Руслан Ашурбейли. Он добавил, что собрать всех их в одном месте для того, чтобы они не просто познакомились, но и смогли друг друга поддержать, было давней идеей Игоря Ашурбейли.

Однако не только деловыми возможностями отличился бизнес-форум "Социума". Оказалась на высоте и развлекательная программа. Гости с нескрываемым удовольствием принимали участие в бизнес-квестах, наслаждались живой музыкой, угощались вкусной едой и прохладительными напитками, а также оставляли свои добрые пожелания холдингу. Иными словами, организаторам мероприятия удалось воплотить в жизнь мечту главного героя повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" Рэдрика Шухарта – никто не ушел обиженным.