Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Среда 26 июня
Лента новостей
19:29
Россия вернулась в ПАСЕ
18:47
Жилой дом рухнул в результате взрыва в Вене
18:34
Миддлтон страдает от неизлечимой болезни
18:26
Уроженцы Дагестана устроили массовую драку со стрельбой в Петербурге
17:51
"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд
16:59
Ди Каприо здорово врезали по лицу
16:45
"Никто не сможет повлиять": Топурия прокомментировала свою беременность
16:40
Все фракции Думы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения прав делегации
16:16
В "ЕР" предложили продлить прием предложений по развитию Севастополя
16:04
"Потрясающая!": оголившуюся Лорак "облизали" с ног до головы
16:03
Губернатора Подмосковья просят разобраться с незаконной добычей песка
15:34
"Манипулируют нами": дети сели на шею Юлии Пересильд
15:07
Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
14:55
Кофеин способствует активному сжиганию жира
14:44
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
14:40
Губы Судзиловской вызвали пересуды
14:13
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
14:05
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой
14:03
Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу
13:57
Знаменитого актера ограбили в Москве
13:56
Телеведущих пытали током в прямом эфире (видео)
13:40
Александр Семчев стал дедушкой
13:28
"Насилие и инцест": Собчак сорвалась на мат из-за дерзкой провокации
13:25
Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ
13:12
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
13:08
"Не ради денег": названа неожиданная причина приезда Пугачевой в Белоруссию
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года
12:52
Судебные приставы выбивают долги Началовой из ее дочери и родителей
12:44
В центре Москвы обманутый дольщик облил себя бензином
12:44
"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
12:36
В Донбассе задержали группу террористов
12:29
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина
12:12
Бывший гитарист "Песняров" трагически погиб
12:06
"Пышечка": дочь Абрамовича выложила откровенное фото
12:03
Очаровательная Миддлтон побила всеми брошенную Маркл
12:01
"Очень большое недоразумение": Зеленского прилюдно унизили
11:57
Обманутый Собчак Виторган: Предатель никогда не почувствует себя предателем
11:48
Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера
11:30
Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"
11:28
Тодоренко довела Топалова до инфаркта "адским" видео
11:20
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
11:12
Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой
11:04
В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт
11:01
Памятник строителю и проводнице появится в Москве
10:59
"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
10:42
Стало известно о новом романе Плющенко
10:42
"Партак такой!": Савичеву разнесли за нелепую татуировку
10:20
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
10:19
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
10:06
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
09:50
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
09:44
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
09:25
Волочкова побрила киску и показала народу
09:23
В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей
09:08
Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом
08:58
Умер актер Валерий Харченко
08:38
"Не стало Аллы Борисовны!": Лазарев раздавлен известием о смерти
08:28
Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
08:18
Малахова уличили в подлом вранье на шоу
06:02
Гороскоп на июль
04:08
Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
02:11
Харламов высмеял Малышеву после шуток про Гузееву
00:08
Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
23:08
Порошенко забросали дымовыми шашками
22:34
Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода
22:11
Украина выставила себя на посмешище после триумфа России в ПАСЕ
21:52
Началова своей смертью спасла отца от рака
21:21
Миддлтон заняла кресло Елизаветы II
20:52
Украина похитила русского ученого
20:45
"Пьет боярышник!": Солнцев раскрыл страшную правду об умирающей Хлебниковой
20:39
На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело
20:28
Округлившаяся Федорова рассказала о беременности
19:39
Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова
19:15
Роскачество не нашло в детском питании мышьяк
19:10
Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции
18:37
Эксперт предрек Соболь провал на выборах из-за связи с Навальным
18:28
Ефремов раскрыл причину смерти матери
17:43
Джигарханяна застукали с Казаченко
17:24
Подросток едва не погиб во сне из-за планшета
17:04
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
16:27
Союзника Януковича отправляют за решетку в США
16:26
Муцениеце спешно увозит детей из страны
16:07
Известную модель затравили за идеальное тело
16:05
Похоронившая Караченцова Поргина рассказала о новом муже
15:29
Садальский разоблачил ложь Сафронова о Путине
15:20
Зеленский завопил после чудовищного предательства Меркель
15:18
Мускулистая ворона взорвала Сеть (видео)
15:10
Как Фриске: родители при всех разворошили грязное белье Началовой
14:57
Виторган испытал здоровье сына холодным бассейном
14:57
Кличко чуть не погиб при пожаре на яхте
14:46
"Рви все хит-парады!": Валерия поздравила знаменитого певца
14:36
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу
14:17
Гендиректора "Аэрофлота" вынудили объясниться за пожар в Шереметьево
14:13
"Это все бред": сын об адекватности Бари Алибасова
14:05
Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни
13:55
Клиенты Сбербанка и ВТБ пожаловались на массовый сбой
13:48
Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами
13:35
83-летний Джигарханян вывалил перед блудным пасынком сосиску
13:31
Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко вызвал фурор
13:31
В семью Подольской пришла беда
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на июль
Хоть ногой: шокирующие подробности секс-тура Панина по стране
Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину
Цекало стремительно теряет вес
Эксперты: Решения Госдумы будут опираться на мнения педагогического сообщества
Экономика

Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников

Фото: ashurbeyli.ru
Бизнес-форум холдинга "Социум" состоялся 21 июня 2019 года на крупнейшей частной концертной площадке Москвы Adrenaline Stadium. Мероприятие собрало вместе более чем тысячу человек.
прочитано 187 раз

Бизнес-форум стал местом пересечения всех направлений деятельности как "Социума", так и бенефициара холдинга Игоря Ашурбейли. Он известен как ученый, промышленник и благотворитель.

ПО ТЕМЕ

Наш ответ Илону Маску: Игорь Ашурбейли разработал проект колонии на Луне

Асгардия обрела свою территорию

Игорь Рауфович Ашурбейли

Игорь Рауфович Ашурбейли предприниматель, ученый

Достаточно широко на мероприятии было представлено первое космическое государство Асгардия. Оно было основано в 2016 году Игорем Ашурбейли. У страны есть собственный парламент, флаг, герб и гимн. Присутствует, разумеется, и такая важная часть государства, как территория. Ей считается запущенный с американского космодрома Уоллопс спутник.

За прошедшие годы Асгардия успела обзавестись более чем миллионом сторонников. Причем число граждан необычного государства растет каждый день. За день, когда проходил бизнес-форум, число резидентов страны увеличилось на три десятка.  "Я вам больше скажу: когда позавчера я начинала делать свою презентацию, число резидентов было – один миллион 56 тысяч 851. Сегодня утром я стала делать слайды, открываю сайт, а цифра другая – миллион 56 тысяч 933", – рассказала министр активов и ресурсов Асгардии Яна Смелянски.

За время выставки к первому космическому государству Асгардия присоединились более 30 человек. Фото: ©Сайт холдинга

Аксана Прутцкова, занимающая должность Асгардианского мэра Москвы, во время общения с журналистами призналась, что всегда интересовалась возникающими виртуальными, цифровыми и интернет-государствами. Однако большинство из них казались ей недостаточно убедительными для того, чтобы интерес перерос в желание присоединиться к ним.

"Когда я увидела первое описание Асгардии, я буквально влюбилась в нее", – рассказала Аксана Прутцкова. Это именно то идеальное государство, которое стоит строить, уверена она. "Оно цифровое, не привязано ни к каким земным локациям и имеет долго идущие планы – на тысячелетия", – рассказала Асгардианская градоначальница. Идею о том, что люди могут, хотят и должны полететь в космос она назвала восхитительной.

"Это всегда подкупает – когда у компании, у идеи есть миссия, которая больше, чем твоя жизнь", – подчеркнула Аксана Прутцкова.

Более подробно и лично ознакомиться с миссией и идеями Асгардии имели возможность все гости бизнес-форума на стендах космического государства. Там можно было не только погрузиться в историю и философию страны, но и почувствовать себя настоящим космонавтом при помощи специального аттракциона, имитирующего состояние перегрузки и невесомости.

Впервые воочию встретились живущие в Москве асгардианцы. Фото: ©Сайт холдинга

Впрочем, не только космические идеалы интересуют Игоря Ашурбейли. Не менее пристальное внимание уделяет ученый и земным проблемам. Именно поэтому участником форума стала также Партия Возрождения России, председателем президиума и центрального совета которой он является.

На сегодняшний день партийная работа сосредоточена на достижении важной цели – пройти списком в один из региональных парламентов и получить возможность бороться за места в Госдуме на выборах в 2021 году без необходимости сбора подписей. Партия не может оставаться в стороне в тот момент, когда Россия переживает один из самых сложные периодов за свою современную историю.

Игорь Ашурбейли (в центре) на заседании Центрального совета ПВР. Фото: ©Сайт холдинга

Кроме того, "Социум" позволил своим многочисленным арендаторам воспользоваться бизнес-форумом для рекламы своих товаров и услуг, а также завязать новые деловые связи. Свыше 100 компаний представили в стенах Adrenaline Stadium свою продукцию – от юридических услуг до солнечных очков, элитного шоколада и изысканных изделий из стекла.

На выставке было представлено 100 компаний, арендующих помещения на Соколе. Фото: ©Сайт холдинга

Особенной популярностью среди гостей мероприятия пользовались деликатесы из мяса дикого кабана и копченый африканский сом, которыми потчевали желающих представители ООО "Социум-Поселения". Эта компания оказалась в центре внимания и во время вручения наград руководству холдинга. Ее признали победителем в номинации "Проект года" за успехи в трех важных направлениях – организацию в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области общественного центра, запуск новой линейки натуральных продуктов и открытие в Арзамасе фирменного магазина "Хиринские продукты".

"У нас достаточно большая площадка и огромное количество арендаторов", – рассказал генеральный директор АО "Социум-А" Руслан Ашурбейли. Он добавил, что собрать всех их в одном месте для того, чтобы они не просто познакомились, но и смогли друг друга поддержать, было давней идеей Игоря Ашурбейли.

Деловую часть форума открыла конференция холдинга "Социум". Фото: ©Сайт холдинга

Однако не только деловыми возможностями отличился бизнес-форум "Социума". Оказалась на высоте и развлекательная программа. Гости с нескрываемым удовольствием принимали участие в бизнес-квестах, наслаждались живой музыкой, угощались вкусной едой и прохладительными напитками, а также оставляли свои добрые пожелания холдингу. Иными словами, организаторам мероприятия удалось воплотить в жизнь мечту главного героя повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" Рэдрика Шухарта – никто не ушел обиженным.

Автор: Геннадий Куприянов26 июня 2019, 19:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом

Певица призналась, что материнство сложнее гастролей
Шоу-бизнес

Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой

Говорят, артистка практикует нестандартные отношения
Шоу-бизнес

"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме

Юля заслужила монумент
Шоу-бизнес

Стало известно о новом романе Плющенко

У юной блондинки прекрасные голубые глаза

Гороскоп

Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные

Фоторепортажи

Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Российские красавицы одержали блестящую победу

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru