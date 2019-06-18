В России резко выросли цены на бензин

В мае 2019 года цены производителей на бензин выросли на 17,5%. Такие данные представила в последнем исследовании Федеральная служба государственной статистики.
Эксперты рассказали, что за месяц увеличилась стоимость отдельных нефтепродуктов: "Бензин автомобильный – на 17,5%, конденсат газовый стабильный – на 18%, пропан и бутан сжиженные – на 8,4%". В апреле цены на топливо выросли всего на 0,2%, сообщает URA.ru.
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