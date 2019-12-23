Московский кредитный банк поддержал BELUGA GROUP

Соглашение стало знаковым, отметила глава управления продаж
продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. "При
оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя
по контракту", – сказала она.
По ее словам, результат удовлетворяет все стороны. Поставщик получает финансирование без залога и защищается от риска неплатежеспособности покупателя. Последнему предоставляется необходимый срок для отсрочки для производства и реализации продукции.
Обслуживание ведущих внешнеэкономическую деятельность компаний – один из приоритетов Московского кредитного банка. Кредитная организация предоставляет финансирование, оказывает услуги по валютному контролю и конвертации. Одним из наиболее востребованных продуктов МКБ является международный факторинг.
Поставщик получает беззалоговое финансирование, оборачиваемость дебиторской задолженности ускоряется. Кроме того, поставщик защищен от риска неплатежа покупателя, а также избавлен от необходимости предоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель же привлекает денежные средства и получает отсрочку.
BELUGA GROUP – один из главных импортеров крепкого алкоголя в России. Компании принадлежит шесть производственных площадок в России. Дистрибуционный портфель включает множество известных торговых марок. BELUGA GROUP эксклюзивно представляет в России вина всемирно известных брендов Италии, Испании, США, Франции и других стран.
Ранее Московский кредитный банк удостоился "Премии Рунета" в номинации "Мобильное приложение" года. Эксперты оценили удобство и расширенный функционал. Сейчас более трети вкладов и 45% накопительных счетов в банке открывается через мобильное приложение.
Московский кредитный банк стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ находится в топ-3 частных банков по объему активов.
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