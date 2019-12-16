Рубль ослабится: эксперты дали неутешительный прогноз

Центральный банк России опубликовал новые данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает укреплять позиции. Официальный курс рубля на сегодня, 16 декабря, составляет 62,55 за доллар и 69,86 за евро.
Однако эксперты дают неутешительные прогнозы. По словам аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, на этой неделе российская валюта будет тяготеть к ослаблению. Процессу будут способствовать недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и сезонность конца года, сообщает "Коммерсантъ".
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