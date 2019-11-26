Украину похвалили за угрозы России

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко выступил с заявлением, которое можно расценить как обещание воровать европейский газ. Он рассказал, что если Москва и Киев не подпишут новый контракт на транзит голубого топлива через украинскую территорию, то страна начнет закачивать предназначенные европейским потребителям энергоносители в собственные хранилища.
Многие эксперты обратили внимание на то, что Украина таким образом угрожает не только России, но и Европе. Тем временем западные политики могут весьма остро отреагировать на столь бесхитростную попытку давления, что серьезно осложнит положение украинской власти.
Внимание на это обратил Николай Стариков. "Молодцы. Еще пару таких заявлений плюс отсутствие подписанного договора, и вентиль можно перекрывать", – цитирует "Царьград" публициста.
Министр экономики Украины противоречив. То говорит, что подписание контракта с Газпромом «абсолютный приоритет для Украины». То настаивает на условиях, неприемлемых для России, и не хочет отказываться от исков к Газпрому. Пусть все же разберётся, что важнее - иски или контракт.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 25, 2019
Пользователи Сети заметили, что лучшей рекламы для "Северного потока-2" придумать сложно. Дескать, именно эта ситуация должна показать европейским элитам и конечным потребителям, насколько важно обеспечить поставки голубого топлива из России напрямую, минуя территорию с нестабильным экономическим, политическим и, как замечают сетевые остряки, психологическим ландшафтом.
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