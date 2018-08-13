На хитрых беглецов от налогов нашли управу

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает вести борьбу с компаниями, которые обходят закон и ради уменьшения налоговой нагрузки и получения других преференций дробят свой бизнес. Крупные и средние предприятия формально разделяются на несколько якобы независимых компаний и пытаются добиться специальных режимов налогообложения, которые предусмотрены для малого бизнеса. От этого бюджет недополучает существенные деньги.

При этом есть четкая грань между разрешенной законом оптимизацией и нарушающим законодательные нормы дроблением бизнеса с целью получения необоснованной выгоды. Судебная практика определения таких случаев была выделена давно. Теперь она зафиксирована на законодательном уровне статьей Налогового кодекса "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов", передает телеканал "360".



