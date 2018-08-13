На AliExpress стали массово блокировать россиян
Администрация интернет-магазина начала массовую проверку учетных записей после того, как наткнулась в Сети на интересные видеоинструкции. Их авторы на русском языке подробно объясняли, как обмануть продавцов на AliExpress и получить товар практически бесплатно.
Дело в том, что в случае, если покупатель обнаруживает брак у товара, он может открыть на сайте спор, чтобы вопрос урегулировать. В итоге чаще всего деньги за покупку удается вернуть – полностью или частично. Этим и решили воспользоваться некоторые предприимчивые дельцы.
Теперь AliExpress массово блокирует подозрительные учетные записи – те, в которых слишком большое количество открытых споров по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то, скорее всего, учетная запись будет заблокирована, отмечает РИА Новости. Нарушители, вдобавок, вносятся в черный список, в итоге их блокируют по фамилии и имени и адресу проживания.
СМИ: AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за попытки обмануть китайских продавцов https://t.co/lVVH9BjSXX #AliExpress #интернет-шоппинг #бизнес— Росбалт (@rosbaltru) 13 августа 2018 г.
Напомним, что недавно на базе AliExpress начала продаваться крупная бытовая техника. Первые партнеры китайского маркетплейса предлагают большую часть товаров в диапазоне от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.
Эксперты предположили, что появление нового игрока может способствовать росту онлайн-продаж по рынку крупной бытовой техники – сейчас они составляют около 20%. Отмечается, что покупателю важна не только цена, но и сопутствующие сервисы – к примеру, подключение, демонтаж и утилизация старой техники.
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