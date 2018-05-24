Выяснилась причина атаки США на "Северный поток"

Соединенные Штаты всеми силами пытаются навязать Европе свой сжиженный газ. Именно поэтому Вашингтон так старается заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2".

Американская администрация повторяет ошибки своих предшественников времен холодной войны. Экономику заменяют геополитикой, пытаясь с помощью угроз и санкций протолкнуть на рынок неконкурентоспособный продукт. Речь идет об американском сжиженном газе.

В посольстве России в США подчеркнули: кумир нынешних республиканцев Рональд Рейган тоже выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 1980-х. И тоже вводились санкции в отношении компаний, которые рискнули принять участие в проекте. Обоснования выдвигались те же, что и сегодня: не позволить России усилить влияние на союзников США.

"Мы в этом смысле как будто вернулись на 35 лет назад. Та же риторика, те же средства. Только теперь администрация защищает тот газопровод, поскольку он был построен через Украину. Атакуя "Северный поток – 2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", – говорится в заявлении российской дипмиссии.

Там напоминается и об исходе "схватки" за газопровод: Рейгану все же хватило мудрости отменить санкции ввиду их полной бессмысленности. Остается надеяться, что нынешние американские власти последуют его примеру.

Так российские дипломаты прокомментировали недавнее высказывание госсекретаря США. Во время обсуждения бюджета страны на следующий год Майк Помпео заявил, что необходимо и дальше бороться со строительством "Северного потока – 2".

Госсекретарь полагает, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, а у Вашингтона есть "реальная возможность снизить их зависимость". Однако российские эксперты уверены: Дональду Трампу ничего сделать не удастся – как не удалось ни одному американскому президенту, передает РИА Новости.