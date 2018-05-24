Выяснилась причина атаки США на "Северный поток"
Американская администрация повторяет ошибки своих предшественников времен холодной войны. Экономику заменяют геополитикой, пытаясь с помощью угроз и санкций протолкнуть на рынок неконкурентоспособный продукт. Речь идет об американском сжиженном газе.
В посольстве России в США подчеркнули: кумир нынешних республиканцев Рональд Рейган тоже выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 1980-х. И тоже вводились санкции в отношении компаний, которые рискнули принять участие в проекте. Обоснования выдвигались те же, что и сегодня: не позволить России усилить влияние на союзников США.
"Мы в этом смысле как будто вернулись на 35 лет назад. Та же риторика, те же средства. Только теперь администрация защищает тот газопровод, поскольку он был построен через Украину. Атакуя "Северный поток – 2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", – говорится в заявлении российской дипмиссии.
Там напоминается и об исходе "схватки" за газопровод: Рейгану все же хватило мудрости отменить санкции ввиду их полной бессмысленности. Остается надеяться, что нынешние американские власти последуют его примеру.
Трамп просит Германию отказаться от "Северного потока-2"https://t.co/YYdotvizO5#Северныйпоток-2 #Германия pic.twitter.com/V00yJWztI0— focus.ua (@focusua) 17 мая 2018 г.
Так российские дипломаты прокомментировали недавнее высказывание госсекретаря США. Во время обсуждения бюджета страны на следующий год Майк Помпео заявил, что необходимо и дальше бороться со строительством "Северного потока – 2".
Госсекретарь полагает, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, а у Вашингтона есть "реальная возможность снизить их зависимость". Однако российские эксперты уверены: Дональду Трампу ничего сделать не удастся – как не удалось ни одному американскому президенту, передает РИА Новости.
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