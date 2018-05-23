Тяжело без газа: Болгария идет на поклон к Путину

Болгария, отказавшаяся в свое время от крупных проектов с Россией, снова готова наладить отношения с нашей страной. Вслед за президентом Руменом Радевым к Владимиру Путину едет премьер-министр Бойко Борисов.

Оказывается, Болгария заинтересована быть сопричастной крупным международным энергопроектам. А ведь совсем недавно из Софии звучала критика в адрес Москвы и намеки на то, что неплохо было бы переписать историю в части освобождения Болгарии от турецкого ига.

Теперь болгарские политики зачастили в Москву. Накануне, 22 мая, президент Владимир Путин принимал своего коллегу Румена Радева и говорил с ним о возможностях углубления экономического сотрудничества. Радев пообещал, что Болгария будет содействовать диалогу Евросоюза и России, и скромно напомнил, что его страна очень нуждается в поставках газа. Дошло до того, что отказавшиеся несколько лет назад от проекта "Южный поток" болгары теперь хотят проложить по дну Черного моря "Болгарский поток".

На днях в Москву приедет премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Очевидно, он тоже будет говорить о газе и обещать России поддержку в переговорах с ЕС. Но можно ли верить болгарским политикам, спрашивает издание Pravda.ru и напоминает, что именно при Борисове отношения Москвы и Софии крайне испортились.

Он поучаствовал в закрытии АЭС "Белене" и "Южного потока", а также способствовал тому, что машина болгарской государственной пропаганды последние десять лет работала на минимизацию роли России в освобождении Болгарии от турецкого ига и во Второй мировой войне.

«Болгарский поток»: будет ли реализован проект поставок российского газа в ЕС через балканскую республику — РТ на русскомhttps://t.co/vxtqFkPTLk — Yuri Savchenko (@galifax2000) 23 мая 2018 г.

Издание предполагает, что имеющий больше рычагов влияния и управления в парламентской республике премьер Борисов – засланный казачок. Подсказку о налаживании отношений с Россией он мог получить из Брюсселя, преследующего свои интересы. На Европу давят США, настаивающие на том, что она должна отказаться от второго "Северного потока", но Ангела Меркель непреклонна – российский газ ей дороже заокеанских санкций.

В любом случае, Россия всегда заявляла об открытой для всех позиции: Москва готова к сотрудничеству, но не приемлет язык силы и шантажа. Так что если Болгария желает возобновить похороненные ей же самой энергетические проекты, Россия препятствовать этому не будет.