Взбешенный Лукашенко публично набросился на Путина
Президент Белоруссии перебил российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам. "Если бы Белоруссия не имела бы преимуществ, связанных с интеграцией, это было бы не 129, а 200 долларов за тысячу кубометров газа".
"Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство Александр Лукашенко.
На это Владимир Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. На лице Лукашенко читалось явное недовольство.
Ранее Александр Лукашенко довольно резко ответил на появившиеся слухи о возможном объединении России и Белоруссии. Слышать о таком президенту братской республики, по его собственному признанию, смешно. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, российское руководство таких планов ему никогда не озвучивало.
#Лукашенко угостил Путина кружкой воды и блинами из печиhttps://t.co/RjLeJu4kwt#блины #вода #Лукашенко #Путин pic.twitter.com/VYvpIkdJ42— Cобытия дня в России (@smnewsru) 12 октября 2018 г.
А
до этого белорусский лидер отметился резкими заявлениями в адрес
России. В частности, он обвинил Москву в варварстве и недобросовестной конкуренции. Правда, стоит отметить, что воинственная риторика Лукашенко всегда сходит на нет после очередной встречи с Владимиром Путиным. Белорусский лидер не раз заявлял, что Россия и ее президент – его лучшие друзья.
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