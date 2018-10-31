Лукашенко оправдали за шашни с американцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Минске рассыпался в любезностях перед представителем Госдепа США Аароном Уэссом Митчеллом. Несмотря на то что любые шашни Батьки с Западом в Москве воспринимают крайне нервно, некоторые эксперты поспешили успокоить россиян.



В беседе с американским гостем Лукашенко заявил, что возлагает особые надежды на развитие отношений двух стран. По мнению политолога Александра Зимовского, подобные слова белорусский лидер мог сказать любому из собеседников. Именно поэтому, уверяет эксперт, не стоит воспринимать это как движение братской республики в сторону Соединенных Штатов.

Зимовский подчеркнул, что не стал бы интерпретировать заявления Лукашенко как выпад в адрес России. "Это скорее реверанс, политес, желание понравиться", – пояснил аналитик в эфире НСН.

Кроме того, заметил политолог, белорусский лидер сам по себе "очень гостеприимный человек" и всегда говорит о союзнических отношениях и партнерстве со своими собеседниками. "И не важно, кто приезжает – это мог быть Муаммар Каддафи когда-то, а теперь – представитель Госдепартамента США, а до этого – Владимир Владимирович Путин", - полагает Зимовский.





С американским посланником Лукашенко встречался в рамках заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября. Как заявил белорусский лидер, приезд Митчелла – символ потепления в отношениях между двумя странами.

Особо обращают на себя внимание слова Лукашенко о том, что Минск станет "самым надежным и честным партнером Вашингтона". А далее глава государства изрек совсем недвусмысленное: "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".

Значит ли это, что Лукашенко готов выполнить просьбу США – даже в ущерб интересам Белоруссии? А в интересах соседней республики, как известно, - крепкие союзнические отношения с Россией во всех сферах.